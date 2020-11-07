Коронавирус в Рязанской области: за сутки выявлено 109 случаев заражения COVID-19

7 ноября в Рязанской области выявлено 109 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, суточный прирост заболевших составил - 1%.

По данным региональной опергруппы всего в области с начала пандемии заразились 11442 человек.

В целом на 9.30 7 ноября поступила информация о 35051 гражданине, прибывшим из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение проводится в отношении 3165 человек. 31886 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.

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