Рязанский минздрав ответил на сообщение о нехватке лекарств для больных COVID-19

На странице губернатора Рязанской области в «ВКонтакте» появилось сообщение женщины, чей супруг проходит лечение от COVID-19 в БСМП. По ее словам, муж не получает необходимых препаратов. Рязанка посетовала, что этих наименований нет ни в аптеках, ни в стационаре. Сбой в поставках, по ее мнению, произошел из-за изменений маркировки лекарств, введенных на федеральном уровне.

На это в региональном минздраве сообщили, что все необходимые препараты в больнице есть и пациенты, в том числе муж женщины, их получают.

«Для лечения больных с COVID-19 в инфекционных госпиталях имеются лекарства различных фармгрупп, которые взаимозаменяемы. У них одно фармдействие, но разные торговые наименования. При необходимости медики используют аналоги лекарственных препаратов. На эффективность лечения это не влияет. Учитывая повышенный спрос на лекарства, правительство РФ упростило процедуру маркировки как для аптек и медучреждений, так и для самих поставщиков. Таким образом, возможные задержки в обороте лекарств исключены», - ответили в ведомстве.

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