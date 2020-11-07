Рязанская полиция проверила соблюдение запрета на посещение подростками ТРЦ

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Рязанские полицейские провели рейды по соблюдению режима повышенной готовности. В частности, их интересовало, как выполняется запрет на посещение подростками торгово-развлекательных центров. Об этом сообщает опергруппа регионального правительства.

«Стражи правопорядка проводят разъяснительную работу со школьниками в крупных ТРЦ, в том числе «Премьер», «Виктория Плаза», «Малина» и «М5 Молл». На родителей или законных представителей подростков – злостных нарушителей ограничительных мер – будут составлены протоколы об административном правонарушении», - говорится в сообщении.

Напомним, распоряжением губернатора Рязанской области жителям региона, не достигшим 18 лет, запрещено находится в торговых и торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей или других законных представителей. Ограничение действует в период с 5 по 15 ноября.

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