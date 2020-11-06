Автобусы маршрута №10 с 9 ноября пойдут другим путем

Не успели мы переварить изменение автобусного маршрута № 30, как наступила череда «десятки». С понедельника, 9 ноября, при следовании в направлении п. Борки автобус маршрута № 10 будет делать крюк в сторону Медуниверситета, более того, у него появятся три новые остановки, причем две из них… с одинаковым названием.

Итак, после остановки «Первомайская гостиница» автобус поедет сначала прямо, остановится на «Доме художника», затем по улицам Павлова и Кудрявцева вывернет налево к остановке «Медуниверситет», а затем вновь поедет к «Дому художника», но уже по другой стороне Первомайского проспекта. Ну а дальше – привычным маршрутом, через ул. Каширина на Борки.

Немного изменится и его расписание. Так, от конечной остановки «Пос. Мехзавода» он будет отправляться в: 7.05, 9.26, 11.15, 13.05, 15.37, 17.30. От п. Борки: 6.10, 8.01, 10.25, 12.08, 14.06, 16.33