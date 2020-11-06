В Рязанской области появился новый Почетный гражданин

Владимир Аркадьевич Бродский.

В пятницу, 6 декабря, губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил памятный знак «Почетный гражданин Рязанской области» генеральному директору ОАО «Рязаньагрохим» Владимиру Аркадьевичу Бродскому.

- Вы относитесь к тем людям, которые отдают все свои силы, профессиональные способности и талант на благо Рязанской области. Эта награда – знак глубокого уважения рязанского общества к вашему труду, - отметил Николай Викторович. - Вы внесли большой личный вклад в развитие системы агрохимического обслуживания. Во многом благодаря вашим усилиям она сохранена в регионе и успешно работает. В этом году получен рекордный урожай зерновых, без сомнения, и в этом есть и ваша заслуга. Благодаря таким людям, как вы, Владимир Аркадьевич, крепнет и развивается Рязанский регион.

Почетный гражданин Рязанской области Владимир Бродский в свою очередь поблагодарил губернатора за высокую оценку его труда.

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