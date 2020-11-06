РНПК планомерно переходит на катализаторы отечественного производства

Фото: РНПК.

Катализаторы отечественного производства все шире применяются Рязанской нефтеперерабатывающей компанией (дочернее общество НК «Роснефть»). Уже четыре технологических установки завода используют российские катализаторы. Совсем недавно компания перевела установку каталитического риформинга бензинов на продукцию производства «Ангарского завода катализаторов и органического синтеза». Причем российские катализаторы успешно заменили дорогостоящие импортные аналоги.

Катализатор каталитического риформинга производства АЗК обеспечивает наиболее быстрый путь для химической реакции в процессе нефтепереработки. Он является ключевым элементом в процессе производства товарных бензинов класса «Евро-5», а также инновационных бензинов «Роснефти» - АИ-100 и экологичного «Евро-6». Катализатор имеет высокие характеристики по выходу катализата из углеводородного сырья, а также по стабильности эксплуатации. Технология применения отечественного продукта позволяет Рязанской НПК улучшить потребительские свойства моторных топлив. Октановое число получаемого катализа составляет более 95 пунктов по исследовательскому методу.

Данный шаг приблизил предприятие к реализации долгосрочной программы импортозамещения химической продукции. Эта программа, считают нефтепереработчики, поможет не только заменить дорогостоящий импорт, но и повысить эффективность производства.

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АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», входит в четверку крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и выпускаемой продукции.

Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: высокооктановые автомобильные бензины, включая экологичный «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.

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