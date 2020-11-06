В Рязанской области за месяц ВИЧ-положительными оказались 20 человек

За октябрь 2020 года в Рязанской области ВИЧ-положительными оказались 20 человек. Всего за 10 месяцев Центром профилактики и борьбы со СПИД зарегистрировано 211 случаев инфекции, сообщили в Рязанском кожно-венерологическом диспансере.

По официальным данным, в регионе проживает более 3000 тысяч человек с ВИЧ.

Как отмечает главврач РКВД Елена Большакова, несмотря на ситуацию с коронавирусом, центр работает в обычном режиме.

- Проводится тестирование пациентов на определение ВИЧ-статуса, работает лаборатория по диагностике ВИЧ-инфекции и СПИД-индикаторных заболеваний, специалисты ведут прием в соответствии с графиком работы центра, - цитирует Большакову сайт медучреждения.

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Отдел диспансерного наблюдения и амбулаторного лечения: +7 (4912) 25-88-54.

Отдел организации эпидемиологического обследования: +7 (4912) 25-46-01.

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