Роспотребнадзор назвал рязанцам места, где маски обязательны. Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области ответило на вопрос, где носить маску обязательно. Согласно постановлению главного санитарного врача РФ, это места массового скопления людей. К таковым относят:

- торговые центры и другие торговые объекты;

- предприятия общественного питания;

- транспорт;

- территории общего пользования в населенных пунктах либо специально отведенные территории за их пределами;

- места общего пользования в зданиях, строениях, сооружениях (промышленные предприятия, образовательные учреждения, спортивные объекты, учреждения культуры и др);

- иные объекты, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Формулировки, стоит признать, местами весьма расплывчатые. Тем не менее, исходя из этого списка, штраф человеку без средств защиты органов дыхания может грозить почти везде. На улице тоже, ведь к территориям общего пользования относятся те, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Сюда входят площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары.