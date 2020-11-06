Андрей Турчак: «Единая Россия» продолжит следить за ситуацией с доступностью лекарств и принимать меры в случае возникновения проблем

Андрей Турчак. Фото: ryazan.er.ru

Вопрос доступности лекарств является приоритетным для «Единой России» и находится на постоянном контроле, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя решения правительства и Центра развития перспективных технологий, который занимается в том числе маркировкой препаратов, упростить эту процедуру и отказаться от платы за нее.

Он напомнил, что накануне межфракционная рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств направила в правительство соответствующие предложения. Ее возглавляет первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Инициативы группы, по словам Андрея Турчака, направлены на «решение кризисной ситуации при сохранении системы контроля за качеством лекарств», возникшей в результате «пиковой нагрузки на систему маркировки лекарственных препаратов» – это привело к дефициту отдельных препаратов в аптеках.

«Мы благодарим председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина за поддержку этих предложений и оперативно принятое постановление. Тема маркировки лекарственных препаратов и в дальнейшем будет находиться в поле постоянного внимания «Единой России». Мы обязательно будем заниматься мониторингом ситуации с лекарственным обеспечением граждан и в случае возникновения проблем в срочном порядке будем принимать решения по их устранению», – сказал Андрей Турчак.

Постановление, продляющее упрощенный порядок маркировки лекарств, премьер-министр Михаил Мишустин подписал 2 ноября. Согласно документу, cведения в систему все равно нужно подавать, но ответа от нее теперь ждать не нужно, «участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут».

Депутат Госдумы от Рязанской области, член фракции «Единой России» Елена Митина отметила, что в последнее время было много обращений от граждан о ситуации, когда лекарства в аптеках есть, но из-за сбоя в системе их невозможно купить.

«Особенно сильно это стало проявляться в период ухудшения эпидемиологической обстановки. Такая ситуация сложилась из-за того, что с 1 июля 2020 года в России стартовала обязательная маркировка лекарственных средств», – уточнила парламентарий.

Она рассказала, что депутаты Госудумы обратились по этому поводу в кабинет министров с рекомендацией внести изменения в нормативные акты и закрепить уведомительный порядок маркировки.

«Хорошо, что постановление правительства было принято очень оперативно, – подчеркнула Елена Митина. – Совместно с коллегами продолжим мониторинг обеспечения граждан лекарственными препаратами».

Напомним, мониторинг «Единой России» показал, что в трети аптек сейчас отсутствуют препараты от коронавируса. Данные были получены по итогам проверок 2500 аптек в 45 регионах, которые провели активисты партпроекта «Народный контроль». В подавляющем большинстве случаев (порядка 85%) препараты от COVID-19 можно только заказать.

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