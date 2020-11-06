Рязанцев попросили помочь в поимке хулиганов на квадроцикле

Кадр видеозаписи сообщества vk.com/ryazandtp (автор - Артём Попков).

Госавтоинспекция обратилась к рязанцам за помощью в поимке водителя квадроцикла, который вместе со своими товарищами устроил «покатушки без правил» по Рязани. Хулиганы столкнулись с автомобилем Honda на улице Дзержинского и скрылись с места ДТП.

Видео «приключений» разнузданной компании, снятое из попутной машины, по всей видимости, полицейским не помогло. На тех кадрах было видно, как, несясь по тротуарам и встречке, игнорируя ПДД, парни рисковали разбиться сами и представляли угрозу для других людей.

По информации ГИБДД, упомянутое ДТП случилось 29 октября примерно в 20.45. Очевидцев этого инцидента и всех, кто может помочь какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: (4912) 29-95-86-, 29-76-68.