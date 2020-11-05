Пропавшего вместе с велосипедом рязанского подростка нашли живым

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Вечером, 5 ноября, поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» сообщил о том, что пропавшего 16-летнего жителя деревни Батыково Клепиковского района Сергея Горбачова, нашли живым.

О судьбе подростка не было вестей с 3 ноября. Сообщалось также, что в момент исчезновения он катался на велосипеде Stels.

Подробности поисков и исчезновения в отряде не уточняют.

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