Пропавшего вместе с велосипедом рязанского подростка нашли живым

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Вечером, 5 ноября, поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» сообщил о том, что пропавшего 16-летнего жителя деревни Батыково Клепиковского района Сергея Горбачова, нашли живым.
О судьбе подростка не было вестей с 3 ноября. Сообщалось также, что в момент исчезновения он катался на велосипеде Stels.
Подробности поисков и исчезновения в отряде не уточняют.
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