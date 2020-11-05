В честь 100-летия Феллини в Рязани покажут «Восемь с половиной»

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10 ноября (вторник) в 19.30 в Рязани в кинотеатре «Формула Кино» ТРЦ «Виктория Плаза» состоится специальный показ знаменитого фильма «Восемь с половиной». Таким образом, в нашем городе отметят 100-летие со дня рождения гениального режиссера Федерико Феллини. Картина будет демонстрироваться на оригинальном языке (итальянском) с русскими субтитрами.

Фильм представит и обсудит со зрителями приглашенный на мероприятие кинообозреватель Никита Ларин.

«Восемь с половиной» вместе с предыдущей картиной Феллини «Сладкая жизнь» образуют своеобразную дилогию о невозможности творческого акта в разобщенной среде чужих друг другу людей. Название отсылает к восьми фильмам и одной коллаборации, которые режиссер снял до этого, а главный герой Гвидо олицетворяет самого Феллини и его творческие сомнения.

«Восемь с половиной» неизменно входит в списки лучших фильмов всех времен, является обладателем двух «Оскаров» и главного приза Канского фестиваля. Несмотря на сложную структуру, обилие метафор и глубокий символизм, картина наполнена и комедийными эпизодами: не случайно ее всегда одинаково хорошо воспринимали и критики, и рядовые зрители.

Билеты можно приобрести на сайте www.kinoteatr.ru

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