В больницах Рязани увеличилось количество детей с COVID-19

По состоянию на 18.30 5 ноября в больницах Рязанской области находятся 453 пациента (+11 человек за сутки) с диагнозом COVID-19, в том числе 11 детей (днем ранее было 9 детей). Об этом сообщает оперативная рабочая группа Правительства Рязанской области.

Состояние 66 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, 341 человек – средней степени тяжести. Тяжелых больных 46 человек, 28 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Цифры по тяжелым больным и больным, нуждающимся в помощи аппаратов ИВЛ, за последние сутки не изменились.

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