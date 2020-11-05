Опергруппа сообщила, как COVID-19 расползается по Рязанской области

5 ноября появилась обновленная информация о распространении коронавируса в Рязанской области. Становится все больше заболевших – еще сотню выявили за сутки. Расширяется и список населенных пунктов, затронутых пандемией.
Так, первые случаи COVID-19 зарегистрировали в селах Помозово, Рачатники (оба - Михайловский район) и Благие (Александро-Невский район).
Еще по пять человек оказались заражены коронавирусом в Скопине, Ряжске и Касимове. Всего прирост произошел в 33 точках региона.
С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим ее изменения по сравнению с 4 ноября:
- Рязань - 5752 случая с начала пандемии (+40);
- Рязанский район – 486 (+4) (Подвязье – 23 (+2), Дубровичи – 11 (+1), Дмитриевка – 2 (+1));
- Скопин – 361 (+5);
- Ряжск – 296 (+5);
- Касимов – 285 (+5);
- Сасово – 237 (+1);
- Скопинский район – 197 (+3) (Вослебово – 21 (+3));
- Клепиковский район – 192 (+3) (Тума – 78 (+2), Криуша – 26 (+1));
- Шиловский район – 192 (+3) (Лесной – 60 (+2), Ирицы – 4 (+1));
- Рыбновский район – 183 (+2) (Ходынино – 5 (+2));
- Михайловский район – 160 (+2) (Помозово – 1 (+1), Рачатники – 1 (+1));
- Шилово – 147 (+2);
- Александро-Невский – 104 (+3);
- Александро-Невский район – 89 (+3) (Ленино – 18 (+1), Студенки – 6 (+1), Благие – 1 (+1));
- Сапожок – 81 (+2);
- Старожилово – 78 (+2);
- Кораблино – 75 (+1);
- Захаровском районе – 66 (+1) (Елино – 13 (+1));
- Чучково – 64 (+2);
- Чучковский район – 64 (+2) (Кистенево – 5 (+2));
- Пронский район – 59 (+1) (Октябрьское – 6 (+1));
- Пронске – 55 (+2);
- Ряжский район – 50 (+1) (Марчуки 2-е – 3 (+1));
- Милославское – 47 (+2);
- Захарово – 46 (+2);
- Путятино – 39 (+1).