Дело ухоловского убийцы, жестоко зарезавшего приятеля, передали в суд

Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя поселка Ухолово, которого обвиняют в убийстве приятеля. Об этом «Комсомолке» сообщили в Кораблинском МСО.

Напомним, труп 36-летнего местного жителя обнаружили в одной из квартир центра поселка. Известно, что пятничным утром 25 сентября несколько человек распивали алкоголь во дворе дома, потом перебрались в сад, а уже когда стемнело и похолодало – в дом. Выпивающих было много, одни уходили, другие приходили.

Примерно в три часа ночи 54-летний хозяин дома стал выпроваживать гостей. Кто-то ушел, кто-то не мог уйти из-за сильного опьянения – они легли штабелями в бане и спали. Но один из гостей стал противиться напору хозяина дома, завязалась борьба (читать подробнее).

- Обвиняемый в убийстве вину признал частично, - рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. – То есть, он признает, что взял нож и ударил им в шею своего знакомого. Но убивать, по его словам, он его не хотел. В любом случае, по делу мы собрали все доказательства, а вину уже признает суд.

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