Умерла профессор Рязанского госуниверситета Елена Ежова

Елена Юрьевна Ежова.

В среду, 4 ноября, ушла из жизни профессор кафедры культурологи Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, доктор культурологи Елена Ежова.

Как стало известно «Комсомольской правде», Елена Юрьевна умерла скоропостижно, от сердечного приступа. До последнего дня она оставалась энергичным человеком и занималась преподавательской работой.

Церемония прощания состоится в 11.15 6 ноября (пятница) в Скорбященском храме Рязани.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Елены Юрьевны.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Ушел из жизни Почетный гражданин Рязани

Не стало этнографа и автора множества проектов в области народного творчества Вячеслава Коростылева (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!