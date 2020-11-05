Генеральным директором РНПК назначен Сергей Михайлов

Фото: РНПК.

Назначен генеральный директор Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Им стал Сергей Михайлов, руководивший в последние годы нефтеперерабатывающим комплексом другой «дочки» Роснефти - «Башнефть-Уфанефтехим».

В новой должности Михайлов находится с 21 октября. Официально в РНПК перестановку объяснили постоянной ротацией руководящего состава в структуре НК «Роснефть» «в целях повышения эффективности работы нефтеперерабатывающих активов».

По неофициальной информации, напомним, причиной увольнения гендиректора Алексея Демахина стал экологический скандал. Тем не менее, Демахин продолжит работать в «периметре» компании.