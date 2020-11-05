В Рязани раскрыли взяточничество при выдаче прав на водный транспорт

В Рязани на взяточничестве попались сотрудники госинспекции по маломерным судам. По версии правоохранительных органов, руководитель инспекторского участка и его заместитель – взялись принять теоретический экзамен на право управления маломерным судном без прохождения такового (конечно, не бесплатно).

Как сообщает Московское межрегиональное СУ СКР на транспорте, люди из структуры МЧС, будучи членами аттестационной комиссии, сами предложили одному из девяти экзаменуемых «решить вопрос» за определенную сумму. Произошло это 9 октября текущего года.

«После передачи денежных средств и алкогольной продукции злоумышленники внесли правильные ответы в экзаменационные тесты, подтвердили правильность их заполнения и соответствие предъявляемым законодательством требованиям», - рассказали следователи.

Уголовное дело по статье 290 УК РФ возбудили по материалам областного УФСБ и линейного отдела транспортной полиции. Расследование продолжается.