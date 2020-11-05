Фото: ryazan.er.ru

2 ноября Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единая Россия» Андрей Красов встретился с военным комиссаром Рязанской области Олегом Серкезом. Они обсудили ход осенней призывной кампании в регионе, соблюдение мер предосторожности в условиях пандемии, взаимодействие с общественными организациями.

«В этот призыв из Рязанской области в ряды Вооруженных Сил планируется отправить более 900 человек. Это уже второй призыв в условиях новой коронавирусной инфекции. Работа проводится с соблюдением всех мер предосторожности», – сообщил Олег Серкез.

Новобранцы отправятся служить в регионы центральной полосы России, Западного и Южного округов. Военком отметил, что рязанские призывники отличаются хорошей подготовкой. В настоящее время он знакомится с коллегами в районах области, руководством органов власти и местного самоуправления, общественными организациями.

«В Рязанской области работают патриотические центры, большая работа ведется с молодежью допризывного возраста. Регион всегда показывал хорошие результаты призывных кампаний. Уверен, и в этот раз сработает также», – отметил депутат Госдумы.

Парламентарий рассказал военкому о поисковом движении. Андрей Красов и Олег Серкез наметили пути взаимного сотрудничества в этом направлении. Также обсуждались вопросы взаимодействия с солдатскими матерями, военными пенсионерами, возможное проведение совместных мероприятий после снятия антикоронавирусных ограничений.

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