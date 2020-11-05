Ушел из жизни Почетный гражданин Рязани

Вячеслав Коростылев (1947-2020).

Утром в четверг, 5 ноября, пресс-служба администрации областного центра сообщила, что из жизни ушел Почетный гражданин Рязани Вячеслав Васильевич Коростылев. Он был известен как замечательный этнограф, автора множества проектов в области народного творчества, главный редактор «Рязанского этнографического вестника». С февраля 1982 по март 2009 возглавлял Рязанский областной научно-методический центр народного творчества.

Родился Вячеслав Васильевич 12 июля 1947 в Сасове, окончил школу, а затем исторический факультет Рязанского государственного педагогического института. За годы работы награжден рядом государственных наград.

Заслуженный работник культуры РФ, заместитель председателя геральдического Совета при Губернаторе Рязанской области, член Президиума Российского творческого Союза работников культуры и председатель его регионального отделения, член президиума и председатель областного отделения Ассоциации этнологов и антропологов России, член правления Союза краеведов России.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Васильевича.