Телефонные мошенники стали использовать голосовых помощников

Все больше рязанцев становятся жертвами телефонных мошенников.

Рязанцев предупредили о телефонных мошенниках, которые начали использовать голосовых помощников. В качестве примера приводится звонок следующего содержания:

«Здравствуйте! Вам звонят из банка NN. С Вашего счета за последние несколько минут трижды пытались перевести 9000 рублей. Если Вы подтверждаете транзакцию, нажмите «1», если Вы не совершали этого перевода, нажмите «2» или дождитесь оператора…», услышала в трубке рязанка Лилия Г.

Когда женщина вступила в разговор с оператором, фальшивый сотрудник банка по классической схеме подтвердил атаку на счет «клиентки», предложил перевести деньги на «резервный счет», стал выпытывать данные банковской карты.

В таких случаях, конечно, никаких данных сообщать не нужно. Следует положить трубку и, если есть опасения за сохранность своих средств, позвонить в банк по официальному телефонному номеру.

К сожалению, пока жители Рязанской области зачастую оказываются слишком доверчивыми. По данным регионального УМВД, за 8 месяцев 2020 года злоумышленники похитили с их счетов более 60 млн рублей.