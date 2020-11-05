«Единая Россия» запускает кадровый проект для отбора кандидатов на выборы в Госдуму

В понедельник, 2 ноября, «Единая Россия» начала прием заявок на участие в кадровом проекте «Федеральный ПолитСтартап». Он поможет региональным политикам заявить о себе на всю страну и принять участие в предвыборной кампании в Государственную Думу следующего созыва. Заявки принимаются на сайте проекта POLITSTARTUP-GD.ER.RU.

Учитывая уровень выборов, потенциальные кандидаты должны отвечать нескольким критериям. Быть старше 21 года (этого требует законодательство), иметь опыт общественной и политической деятельности, работы с избирателями, а также медийную известность. Никогда до этого не принимать участие в выборах в Госдуму и состоять в «Единой России» или быть ее сторонником.

Эти условия жестче, чем для участников ежегодного «ПолитСтартапа», который партия с 2018 года проводит в регионах. Традиционно к участию приглашают людей в возрасте до 35 лет. Они работают с наставниками, проходят обучение по специальным образовательным модулям, которые позволяют сформировать политические навыки. После чего каждый участник может принять участие в предварительном партийном голосовании, а в случае победы на этом этапе – и в избирательной кампании. Благодаря «ПолитСтартапу» за два с половиной года более двух тысяч человек стали депутатами разного уровня в регионах.

Для участников «Федерального ПолитСтартапа» сделали исключение – убрали возрастное ограничение в 35 лет.

На первом этапе претендентам на участие в выборах в Госдуму предстоит пройти анкетирование. Организаторы будут учитывать личные и политические достижения потенциальных кандидатов, реализованные ими проекты, их присутствие в СМИ и соцмедиа. Кроме того, потребуются рекомендации.

Тем, кто пройдет отбор, предложат принять участие в обучающем модуле Высшей партийной школы (ВПШ) «Политический лидер». Затем участникам предстоит реализовать собственный электоральный проект в регионе. После чего организаторы подведут итоги. Для финалистов конкурса, которых определят по результатам социологических замеров, запланирован второй этап обучения на площадке ВПШ. И только после этого за участниками закрепят наставников – опытных политтехнологов и политологов, которые будут консультировать их уже в качестве кандидатов во время избирательной кампании.

По сути, «Единая Россия» первой из политических партий начинает обновлять состав кандидатов в депутаты Госдумы, отметил замруководителя ЦИК «Единой России», руководитель управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов. Он подчеркнул, что «Федеральный ПолитСтартап» выполняет функцию своего рода социального лифта.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, отметил: обновление партии – единственно верный путь с точки зрения развития политической силы. Он напомнил, по результатам сентябрьских выборов в представительные и законодательные органы регионов в половине случаев победу одержали новые лица. Часто – врачи, представители малого и среднего бизнеса, учителя, волонтеры. Подобного рода изменения должны произойти и на федеральном уровне, уверен Андрей Турчак. При этом «Единая Россия» ставит задачу сохранить конституционное большинство в Госдуме. По его словам, это вполне достижимый результат.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что партии удалось собрать вокруг себя неравнодушных людей, которые помогали нуждающимся во время пандемии.

Он также заявил, что партия заинтересована в притоке новых талантливых политиков. При этом требования к ним будут предъявляться высокие, так как речь идет об избирательной кампании федерального уровня.

«ПолитСтартап» – уникальный кадровый проект партии «Единая Россия», основанный на привлечении, обучении и наставничестве активной молодежи с последующим включением в процедуру предварительного голосования», – подчеркнул секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин.

Рязанская область была в числе пилотных регионов по реализации проекта в 2018 году на выборах в городскую Думу, а также в 2020 году – на выборах в областную Думу. Всего в этом году в праймериз зарегистрировались почти 90 молодых людей.

«Стартовал кадровый проект «Единой России» для отбора кандидатов на выборы в Госдуму, – отметил лидер рязанских единороссов. – «ПолитСтартап» помогает нам обновлять кадры и «растить» молодых политиков. Мы приглашаем тех, кто хочет принимать более активное участие в политической жизни страны и региона, представлять интересы рязанцев в органах власти, к участию в проекте».

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