За сутки еще пятерых рязанцев с COVID-19 подключили к аппаратам ИВЛ

По состоянию на 18.30 4 ноября в больницах Рязанской области находятся 442 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе девять детей. Об этом сообщила оперативная рабочая группа Правительства Рязанской области.

Состояние 75 из них медики оценивают как удовлетворительное, 321 пациент в состоянии средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 46 человек, из низ 28 подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее на аппаратах ИВЛ находились 23 больных с тяжелой формой COVID-19.

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