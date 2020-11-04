Коронавирус за сутки выявили в 39 точках Рязанской области.

Появились данные о географии коронавируса в Рязанской области на 4 ноября. За сутки зарегистрировали 103 случая заражения в 39 населенных пунктах.

Если верить официальной статистике, в Рязани прибавилось 43 заболевших. Второй по приросту – город Сасово, где положительными оказались семь тестов на COVID-19. На карте пандемии тем временем появились еще две точки: Семенск (Пронский район) и Большое Подовечье (Милославский район).

С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим ее изменения по сравнению с 3 ноября:

- Рязань - 5712 случаев с начала пандемии (+43);

- Рязанский район – 482 (+2) (Высокое – 10 (+1), Искра – 9 (+1));

- Скопин – 356 (+3);

- Рыбное – 258 (+1);

- Сасово – 236 (+7);

- Скопинский район – 194 (+2) (Желтухинский – 9 (+1), Секирино – 6 (+1));

- Клепиковский район – 189 (+5) (Тума – 76 (+2), Криуша – 2 (+1), Давыдово – 8 (+1), Болонь – 6 (+1));

- Шиловский район – 189 (+1) (Лесной – 58 (+1));

- Новомичуринск – 184 (+2);

- Касимовский район – 171 (+1) (Подлипки – 17 (+1));

- Спасский район – 165 (+1) (Дубовичье – 5 (+1));

- Михайловский район – 158 (+1) (Стрелецкие выселки – 12 (+1));

- Шилово – 145 (+4);

- Сараевский район – 102 (+1) (Кривское – 12 (+1));

- Александро-Невский – 101 (+1);

- Сапожок – 79 (+2);

- Шацкий район – 77 (+6) (Слобода – 21 (+3), Черная Слобода – 21 (+3));

- Кораблино – 74 (+1);

- Шацк – 68 (+1);

- Спасск-Рязанский – 66 (+1);

- Захаровский район – 65 (+2) (Добрые Пчелы – 12 (+1), Остроухово – 2 (+1));

- Спас-Клепики – 63 (+1);

- Чучково – 62 (+2);

- Чучковский район – 62 (+5) (Аладьино – 16 (+3), Дубровка – 6 (+1), Кистенево – 3 (+1));

- Пронский район – 58 (+1) (Семенск – 1 (+1));

- Пронск – 53 (+1);

- Милославский район – 49 (+1) (Большое Подовечье – 1 (+1));

- Милославское – 45 (+1);

- Захарово – 44 (+2);

- Путятино – 38 (+1).