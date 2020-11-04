Приятная синхронность: футбольная и хоккейная дружины Рязани порадовали болельщиков

Во вторник, 3 ноября, ФК «Рязань» и ХК «Рязань» провели очередные домашние матчи в рамках ПФЛ и ВХЛ соответственно.

Рязанские футболисты разгромили со счетом 4:0 «Металлугр-Видное». Причем, все мячи были забиты во втором тайме. Отличились Николай Бояркин, Александр Барков, Тимур Дудайти. Точку в игре с пенальти поставил Евгений Дегтярев.

После этой игры ФК «Рязань» занимает пятую строчку в турнирной таблице и на пять очков отстает от лидирующего липецкого «Металлурга».

Спустя несколько часов ХК «Рязань» с огромным трудом переиграл одного из аутсайдеров – пермский «Молот-Прикамье». Горожане вели 2:0 – в первом периоде отличились Владимир Карпов и Никита Жульдиков. Но гости счет сравняли и перевели игру в овертайм. Выяснять победителя командам пришлось вообще в серии буллитов, где удача все же улыбнулась рязанским болельщикам.

После победы «горожане» по-прежнему идут в группе лидеров.