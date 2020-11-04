В Рязани установят три десятка новогодних елок

В Рязани Дирекция благоустройства установит к Новому году около 30 елок. План их размещения прорабатывается, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Украшения, в том числе иллюминация и арт-объекты, останутся прежними. Заменят только неработающие лампочки и соответствующие цифры. Праздничный вид придадут городскому транспорту, УРТ для этого выделит 30 единиц техники.

Что касается различных мероприятий, то программы готовятся двух форматов - традиционного и онлайн (велика вероятность, что будут действовать ограничения из-за коронавируса). В качестве одной из площадок рассматривается ЦПКиО. Конкурс на лучшее новогоднее оформление двора при этом проведут в любом случае.