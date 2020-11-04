Оперштаб сообщил о двух новых жертвах коронавируса в Рязанской области

За сутки в Рязанской области зарегистрировали больше 100 случаев COVID-19, больше 80 человек выздоровели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный оперштаб опубликовал статистику коронавируса по Рязанской области на 4 ноября. Если верить этим данным, за сутки выявлено 103 случая COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии насчитывается 11132 заражения.

Еще 84 пациента справились с инфекцией. Всего выздоровели 7964 человека.

К сожалению, официальное число жертв пандемии в Рязанской области выросло до 65. В среду по результатам экспертиз подтвердилось еще два летальных исхода.