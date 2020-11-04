Денис Боков ушел из правительства Рязанской области

Денис Боков. Фото: vk.com/denbokoff

Денис Боков объявил об уходе из правительства Рязанской области. В последнее время он работал первым заместителем министра труда и социальной защиты.

- Сегодня был мой последний рабочий день в министерстве. Закончились 12 лет государственной гражданской службы в Правительстве Рязанской области. Перехожу на новую ответственную работу, - написал Боков 3 ноября.

Напомним, Боков пришел в тогда еще министерство социальной защиты населения в 2016 году и возглавил его, а после укрупнения министерств оказался рангом ниже. До этого он являлся заместителем министра молодежной политики и спорта, когда этот пост занимала Татьяна Пыжонкова.