Региональный министр здравоохранения призвал рязанцев не заниматься самолечением

Фото: «ВКонтакте».

Региональный министр здравоохранения Андрей Прилуцкий опубликовал на своей странице «ВКонтакте» обращение к рязанцам. В нем глава ведомства настоятельно просит людей не скупать бездумно все подряд противовирусные препараты и антибиотики.

- Закупать лекарства впрок нет необходимости, их применение без назначения врача может негативно сказаться на здоровье. Применять лекарства нужно только по медицинским показаниям, - отметил Прилуцкий.

Также министр сообщил, что аналогичная ситуация складывается по всей стране. На фоне эпидемиологического подъема заболеваемости, возникший ажиотажный спрос приводит к дефициту разрекламированных лекарственных средств.

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