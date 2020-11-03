Рязанский СК разыскивает исчезнувшего мужчину

Фото: пресс-служба СУ СК по Рязанской области.

Следователи Касимовского МСО проводят проверку по факту безвестного исчезновения 64-летнего Виктора Ларина, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Установлено, что утром 5 октября мужчина находился по месту своего жительства в Касимове, когда его супруга ушла из дома. Вернувшись в квартиру днем этого же дня, женщина обнаружила, что ее супруга нет, хотя его личные вещи находились на месте. До настоящего времени местонахождение супруга не установлено.

Приметы Ларина: на вид 65 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, вьющиеся, глаза зеленые, носит усы. На кисти левой руки имеется шрам от бензопилы в виде «Елочки».

Был одет: кепка камуфляжная с козырьком, камуфляжные штаны, спортивная кофта на замке синего цвета с рукавами серого цвета, кроссовки зеленого цвета с белой подошвой, майка камуфляжная, синяя футболка сверху, трусы черного цвета, носки черного цвета. Носит золотое обручальное кольцо.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Лиц, обладающих информацией о месте нахождения пропавшего, просьба сообщить в Скопинский межрайонный следственный отдел по телефонам: 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).