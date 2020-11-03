Роспотребнадзор может приостановить деятельность рязанского бара Bunker

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

3 ноября в рамках рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением противоэпидемических мер сотрудники Роспотребнадзора и полиции проверили бар Bunker на улице Почтовой.

По данным оперативной группы регионального правительства, пришедшие в заведение проверяющие, обнаружили нарушения части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил.

«Специалистами Роспотребнадзора собраны материалы для решения вопроса о приостановлении деятельности этого заведения», - говорится в сообщении опергруппы.

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

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