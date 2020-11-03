В Рязань заходит новый агрегатор такси – DiDi

Рязань стала одним из 15 городов, где в ближайшее время планирует начать свою работу очередной агрегатор такси DiDi. Об этом представители компании официально объявили 30 октября, не назвав конкретные даты. В список также вошли Тверь, Брянск, Курск, Белгород, Тула, Липецк, Владимир, Тамбов, Пенза, Йошкар-Ола, Чебоксары, Набережные Челны, Ижевск, Оренбург.

Первым городом присутствия компании была Казань. Новичок российского рынка позиционирует себя как «глобальная технологическая платформа», но ее сервис пассажирских перевозок едва ли будет кардинально отличаться от конкурирующих.

DiDi – это международный конгломерат со штаб-квартирой в Пекине, который специализируется на транспортных услугах. Если верить данным в Википедии, это, помимо всего прочего, крупнейшая в мире компания в индустрии проката велосипедов.