5 ноября не будет электроэнергии на двух рязанских улицах

Работы на воздушной линии будут проводить специалисты МУП "РГРЭС. Фото: Евгения ГУСЕВА

5 ноября, в четверг, с 09.00 до 16.30 будет отключена электроэнергия в Московском районе. Электроэнергии не будет по следующим адресам: ул. Садовая, д. с 1 по 48, ул. Школьная, д. с 1 по 31, д. 34, д. с 36 по 87, д. 94.

Работы на воздушной линии будут проводить специалисты МУП "РГРЭС".

Вчерашним утром, 2 ноября, в Рязани произошли очередные аварии на водопроводе. В связи с восстановительными работами в ряде домов отключали холодную воду.

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