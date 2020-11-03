60 лет назад РНПК произвела первую партию автомобильного топлива

Фото: РНПК.

В далеком октябре 1960 года на установке нового рязанского нефтезавода была получена первая партия автомобильного бензина. Этот факт положил начало нефтепереработки в Рязанском регионе, куда целенаправленно съезжались специалисты со всего союза. За 60 лет работы РНПК (дочернее общество НК «Роснефть») переработала 773 миллиона тонн нефти, выработав более 665 миллионов тонн различных видов моторных топлив.

Сегодня компания стала одним из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли России. По объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции предприятие входит в пятерку крупнейших НПЗ России.

Ежегодно РНПК перерабатывает до 18 миллионов тонн сырья, а глубина переработки превышает 72,4 %. Набор технологических установок, а их здесь 28, позволяет заводу перерабатывать сырье и производить широкую линейку нефтепродуктов. В товарной линейке завода – автомобильные бензины, авиационный керосин, судовое топливо, дорожные и строительные битумы, сжиженные углеводородные газы, другое сырье для нефтехимических производств.

Все производимое на предприятии моторное топливо соответствует высшему экологическому стандарту. РНПК одной из первых в России освоила выпуск высокоэкологичного топлива «Евро–6», а также высокотехнологичного бензина АИ–100.

Сегодняшние ориентиры завода – техническое перевооружение производства, импортозамещение, качество продукции и забота об экологии.

ВАЖНО!

Завод интегрирован с кольцевой системой нефтепродуктообеспечения Московского, а также Центрального региона, что позволяет отправлять продукцию по нефтепродуктопроводу и занимать ключевые позиции в снабжении нефтепродуктами центральной части России. Ежемесячно более половины выпускаемой продукции поступает на рынок Москвы и Московского региона. Около четверти всех автомобилей в Москве и Московской области ежедневно заправляются топливом, произведенным в Рязани. Более половины авиарейсов в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово обеспечиваются авиакеросином, произведенным в Рязани.

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