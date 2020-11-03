В октябре в приемную «Единой России» поступило почти 50 обращений

Фото: ryazan.er.ru

В октябре в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» обратились 49 человек. Заявителей интересовали вопросы транспортного обеспечения, жилищно-коммунального и медицинского обслуживания.

«По всем обращениям жители получили консультации, по ряду вопросов, которые требовали проработки, были составлены запросы в соответствующие министерства и ведомства», – пояснила руководитель партийной приемной, член фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Татьяна Панфилова.

Например, граждане обращались с жалобами на отсутствие отопления. Также их интересовал порядок получения компенсации за жилищно-коммунальные услуги.

«В рамках недели тематических приемов для представителей старшего поколения по социально-правовым вопросам дистанционные приемы провели депутаты всех уровней, специалисты регионального отделения Пенсионного РФ, министерства социальной защиты населения, Рязанского областного клинического госпиталя ветеранов войн», – добавила Татьяна Панфилова.

В частности, рязанцев интересовали вопросы организации доставки инвалидов-колясочников к месту работы и обратно, увеличения количества общественного транспорта, в котором можно воспользоваться льготным проездом.

«Общественная приемная партии продолжает работать в дистанционном режиме. При необходимости специалисты и юрист правозащитного центра могут проконсультировать заявителей по телефонам или передать контакты депутатам», – рассказала координатор по работе с обращениями граждан исполнительного комитета Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Синица.

Напомним, направить обращение можно по почте (390000, г. Рязань, ул. Горького, д.49А), на электронный адрес op@ryazan.er.ru, а также передать его в ящик для обращений, установленный при входе. Телефон общественной приемной «Единой России» (4912) 28-43-13 и 28-43-23.

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