Депутат Госдумы осмотрел отреставрированный памятник участникам Великой Отечественной войны

Фото: ryazan.er.ru

2 ноября Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единая Россия» Андрей Красов осмотрел отреставрированный памятник рязанцам – участникам Великой Отечественной войны. Монумент установлен на территории 34-й отдельной железнодорожной бригады (войсковой части №01855) в Рязани.

Железнодорожникам памятник передал завод ООО «Вакуумные технологии». Военнослужащие решили сохранить монумент, на котором увековечены имена погибших на фронтах рязанцев, работников стекольного завода.

Командир части Константин Мураев сообщил, что фигура солдата и плита с именами бойцов были отреставрированы, подготовлен постамент. В год 75-летия Победы памятник обрел новую жизнь на территории бригады.

«Рад, что инициатива рязанских железнодорожников получила свое логическое завершение в год, когда мы вспоминаем и чтим подвиги наших предков», – подчеркнул Андрей Красов.

Парламентарий отметил, что монумент станет центром патриотического воспитания служащих бригады, их детей, местом, где будут проводиться торжественные мероприятия воинской части.

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