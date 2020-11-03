Во втором ДТП с перевернувшейся «скорой» за сутки пострадал ребенок

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3 ноября около 9:30 в Рязани вновь перевернулся автомобиль скорой помощи. На этот раз на Куйбышевском шоссе. С момента смертельного ДТП на пересечении улиц Гагарина и Братиславской к тому моменту миновало меньше суток.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, утром вторника «скорая», которая двигалась с включенными мигалкой и сиреной, столкнулась с автомобилем ВАЗ 2110.

В результате аварии пострадали трое пассажиров «скорой», в том числе 8-летний ребенок.

- Пострадавшим оказана медицинская помощь. На месте ДТП работают сотрудники полиции, - сообщили в ГИБДД.

Напомним, 2 ноября в ДТП с реанимобилем погиб пациент, которого везли в «ковидный» госпиталь с тяжелой формой коронавирусной инфекции.