Подарочные карты кинотеатра «Формула кино» - со скидкой 15%

Со 2 по 15 ноября виртуальные подарочные карты кинотеатра «Формула кино» (ТРЦ Виктория Плаза) можно купить со скидкой 15%.

Хочешь порадовать своих друзей и близких? Тогда это отличная возможность приобрести подарки с выгодой!

Скидка 15% распространяется на все номиналы виртуальных подарочных карт при покупке на kinoteatr.ru. Срок активации карт - с 1.12.2020. Подробности – по ссылке.

Со 2 по 15 ноября виртуальные подарочные карты кинотеатра «Формула кино» (ТРЦ Виктория Плаза) можно купить со скидкой 15%.

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