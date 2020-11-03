Виновнику пьяного смертельного ДТП в Рязанской области изменили приговор

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Вступил в законную силу приговор в отношении водителя, устроившего смертельное ДТП в Чучковском районе. По его вине в январе 2020 года погиб 21-летний пассажир.

Осужденному на момент аварии было 20 лет. Он пьяным сел за руль чужой Lada Vesta, превысил скорость и врезался в ограждение моста. Две девушки, которые также находились в салоне, попали в больницу с серьезными травмами.

20 августа районный суд отправил молодого человека в колонию-поселение на 5 лет 3 месяца. Рязанский областной суд 22 октября снизил этот срок на 1 месяц. Также виновника смертельного ДТП лишили водительских прав на 2 года и обязали выплатить родным погибшего 800 тысяч рублей.