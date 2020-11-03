Рязанская спортсменка Дарья Абрамова стала чемпионкой России по боксу

Дарья Абрамова с этой минуты - чемпионка России. Фото: сайт регионального минспорта.

Чемпионат России по боксу среди женщин 31 октября завершился в Ульяновске. Уверенную победу (весовая категория до 57 кг) одержала заслуженный мастер спорта Дарья Абрамова, Единогласным решением судей она победила Валерию Девятайкину. Тренирует чемпионку страны Сергей Ребрик. Мастер спорта Любовь Шарапова завоевала "серебро" (до 51 кг), уступив в упорной борьбе Светлане Солуяновой.

Из-за пандемии семь сильных спортсменок не смогли приехать на чемпионат в Ульяновск. Поэтому в январе в Кисловодске пройдет турнир сильнейших, где будет окончательно сформирован состав национальной сборной для выступления в европейском отборочном турнире к Олимпийским играм в Токио.