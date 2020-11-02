В Рязани еще четырех человек подключили к аппаратам ИВЛ

По состоянию на 18.30 понедельника (2 ноября) в больницах региона с диагнозом COVID-19 находятся 444 пациента, в том числе шестеро детей. Об этом сообщила оперативная рабочая группа Правительства Рязанской области.

Состояние 66 человек врачи оценивают, как удовлетворительное, 325 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 46 человек, из низ 23 подключены к аппаратам ИВЛ.

Днем ранее – 1 ноября – на аппаратах ИВЛ находились 19 человек.

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