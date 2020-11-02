В ДТП с рязанской скорой погиб человек

Фото: социальные сети.

2 ноября около 16 часов на перекрестке улиц Гагарина и Братиславской произошло столкновение автомобиля Renault Logan и реанимационного автомобиля скорой медицинской помощи, после чего машина «03» перевернулась.

«В результате происшествия один человек, находившийся в салоне скорой скончался. В легковом автомобиле пострадали четыре человека», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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