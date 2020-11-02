В Рязани перевернулся автомобиль реанимации

Фото: социальные сети.

2 ноября на перекрестке улиц Гагарина и Братиславской произошло ДТП в результате, которого перевернулся реанимационный автомобиль скорой медицинской помощи. Видеозапись, на которой запечатлены последствия аварии, появилась в интернете.

На записи показан ярко-желтый автомобиль реанимации, завалившийся на бок. При этом на кадрах видно, что микроавтобус лежит с включенными проблесковыми маячками. А значит, что он возможно спешил кому-то на помощь.

Очевидцы случившегося рассказали, что видели как из перевернувшегося авто вытащили пожилого мужчину. Информации о его состоянии пока нет.

- В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники регионального ГИБДД. Они выясняют причины аварии и причиненный ущерб. Информация о пострадавших еще не поступала, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе рязанской Госавтоинспекции.

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В аварии, по данным полиции, пострадали еще четыре человека (подробнее)

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