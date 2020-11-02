С размещением кафе в рязанском ЦПКиО решили повременить

В администрации Рязани обсуждали концепцию развития ЦПКиО.

Кафе в рязанском ЦПКиО пока размещать не будут. Такое заявление сделала глава администрации города Елена Сорокина по итогам онлайн-голосования.

- Мы видим, что голоса рязанцев разделились, - констатировала Сорокина. - Поэтому вопрос с организацией точек общественного питания на территории парка мы ставим «на паузу», до того момента, пока у жителей не возникнет такая потребность.

Из мнений, высказанных на общественных обсуждениях в октябре, власти сделали вывод, что горожане больше будут рады новому освещению, велодорожкам и удобным общественным туалетам.

Сорокина пообещала, что это учтут при дальнейшем развитии территории. А первостепенной задачей городские власти считают решить проблемы с освещением – не без помощи областного правительства.