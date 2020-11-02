Почта предупредила, что не будет обслуживать рязанцев без масок

В Рязанской области местное подразделение Почты России обратилось к клиентам в связи с коронавирусом. В отделениях почтовой связи строго соблюдают постановление санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 31 в части масочного режима.

- Операторы отделений почтовой связи будут вынуждены отказать в обслуживании клиентам, находящимся в операционном зале отделения без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски), - сообщает УФПС Рязанской области.

Также клиентов просят воздержаться от очных визитов без крайней надобности, а если уж такая надобность возникла, то пользоваться перчатками и соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.

Перечень цифровых и дистанционных сервисов размещен на официальном сайте «Почты России».