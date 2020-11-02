За квартал в Рязанской области выявили фальшивки на 300 тысяч рублей

С июля по сентябрь 2020 года в Рязанской области выявили 79 поддельных банкнот на сумму почти 310 млн рублей. Больше всего среди них пятитысячных – 56 штук.

Купюры номиналом 1000 и 2000 рублей попадались значительно реже – 15 и 7 соответственно. Не поленились фальшивомонетчики подделать 100 рублей, которые обнаружили в региональном банковском секторе.

- Чтобы обезопасить себя, нужно проверить не менее трех признаков подлинности. Это могут быть водяные знаки, повышенный рельеф, защитная нить, - цитируют заместителя управляющего Отделением Рязань Банка России по ЦФО Ольга Егорова, в пресс-службе госучреждения.

Кстати, признаки подлинности перечислены в специальном разделе сайта Ценробанка. Также можно воспользоваться мобильным приложением «Банкноты Банка России».