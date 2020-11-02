Жители четырех улиц в Рязани остались без холодной воды

Утром понедельника, 2 ноября, в Рязани произошли очередные аварии на водопроводе. В связи с восстановительными работами в ряде домов отключили холодную воду, сообщает пресс-служба администрации города.

До 17.00 планируется восстановить водоснабжение по следующим адресам:

- улица проезд Яблочкова, д. 3, д. 5, д. 5а, д. 5 корп. 5, д. 5 корп. 2;

- улица Циолковского, д. 15/5;

- улица Юннатов, д. 7, д. 8/1.

Для улицы Березняковской (дома с 1 по 70) и дома 9 по улице Костычева срок окончания аварийно-восстановительных работ пока неизвестен.