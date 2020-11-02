Как будет работать рязанская почта 3 и 4 ноября

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Почта России сообщает о графике работы своих отделений на 3 - 5 ноября.

Во вторник, 3 ноября, почтовые отделения закроются на час раньше.

День народного единства, 4 ноября (среда) станет выходным для всех отделений Рязанской области. В этот день почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания.

5 ноября, в четверг, почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Особо подчеркнем, что пенсии и пособия будут доставляться в предпраздничные дни по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда России.

Но для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.

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