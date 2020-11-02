Почти у 800 рязанских детей диагностирован коронавирус

Около восьмисот рязанских детей подвержены коронавирусной инфекции. Фото: архив "КП".

По данным оперативной рабочей группы правительства Рязанской области на 2 ноября в регионе выявлено 10923 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Больше всего коронавирусом болеют рязанцы старше среднего возраста, от 46 до 64 лет - 4587 человек. У достаточно молодых (18-45 лет) рязанцев COVID-19 диагностируется практически в два раза чаще, нежели у пожилых (65-80 лет): 3205 и 1907 соответственно. Причина проста - первых живет в рязанском регионе гораздо больше, нежели вторых. 426 рязанцев старше 80 лет также сейчас имеют неутешительный диагноз - коронавирус.

Что самое прискорбное, в число "ковидных" больных входит 798 детей. (двадцать шесть до 1 года; пятьдесят два по 1; тридцать четыре по 2; сорок два по 3; тридцать девять по 4 года; тридцать пять по 5 лет; сорок четыре по 6; сорок по 7; сорок четыре по 8; тридцать восемь по 9; тридцать пять по 10; пятьдесят три по 11; сорок восемь по 12;сорок пять по 13; сорок шесть по 14; шестьдесят один по 15; шестьдесят шесть по 16; пятьдесят по 17 лет).

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