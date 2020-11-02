COVID-19 выявлен в 67 образовательных учреждениях Рязанской области

Оперативная рабочая группа Правительства Рязанской области сообщает, что по состоянию на утро понедельника, 2 ноября, COVID-19 выявлен в 67-ми образовательных учреждениях региона: в 12 детских садиках, 44 школах, восьми ссузах и трех вузах.

В частности редакции «Комсомольской правды» стало известно, что коронавирусная инфекция выявлена у одного из учителей школы №74 города Рязани.

Напомним, что неделю назад вирус был отмечен в 13 детских садиках, 38 школах, трех ссузах и трех вузах.

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